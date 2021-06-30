В Азербайджане принято новое решение по тарифам на газ (версия 3)

(первая версия в 16:27)

БАКУ /Trend/ - 30 июня состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Совет.

На заседании было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и принято соответствующее решение в связи с регулированием тарифов на природный газ.

Согласно решению, для населения 1200 кубометров в год будут рассчитываться по нынешнему тарифу – 10 гяпиков за кубометр, от 1200 до 2500 кубометров в год – по тарифу 20 гяпиков за кубометр, а больше 2500 кубометров в год – по 25 гяпиков за кубометр.

В сообщении отмечается, что это решение не повлияет на стоимость электроэнергии.

Причиной пересмотра тарифов на газ указывается рост потребления, расширение охвата газоснабжения и увеличение расходов в результате повышения числа абонентов почти на 18%.

Низкие тарифы на газ для населения и повышение объема потребления примерно с 1,3 тысячи кубометров до 1,6 тысячи кубометров для каждого абонента в сравнении с 2017 годом, когда в силу вступило последнее тарифное регулирование, а также рост объема общего потребления с 2,7 млрд кубометров до 3,7 млрд кубометров привели к увеличению убытка в газоснабжении, который погашается за счет госбюджета.

Отмечается, что повышение тарифов необходимо для улучшения качества обслуживания, устранения зависимости от госбюджета, обеспечения инвестирования, полного погашения расходов на производство и постоянного снабжения потребителей природным газом.

В обсуждениях, проведенных на заседании Тарифного (ценового) совета, были рассмотрены различные предлагаемые варианты повышения тарифов. Предложенные модели были оценены с учетом таких вопросов, как обеспечение устойчивости энергетической безопасности согласно экономической политике государства, целенаправленное и рациональное использование ресурсов, соответствие интересов потребителя и производителя, социальная направленность, поэтапное формирование рыночных отношений в сфере газоснабжения, устранение субсидирования из госбюджета, цены на природный газ в других странах и т.д.

Единогласным решением членов Совета предпочтение было отдано модели, отвечающей интересам малообеспеченной части населения.

Так, с применением оптимального подхода в тарифном регулировании для примерно 51% (5 млн человек) абонентов, у которых объем потребления газа составляет до 1200 кубометров (включая 1200 кубометров) в год, тариф оставлен на прежнем уровне – 10 гяпиков за кубометр.

Для объема потребляемого газа с 1200 до 2500 кубометров (включая 2500 кубометров) тариф установлен 20 гяпиков за кубометр, а больше 2500 кубометров – 25 гяпиков.

Принятая модель тарифного роста предусматривает сохранение льготной тарифной системы для ряда сфер.

Тариф природного газа, подаваемого на промышленные и сельскохозяйственные участки, не изменен и сохранен на уровне 20 гяпиков.

Кроме того, для недопущения роста цены на электроэнергию тариф природного газа, подаваемого на электростанции, повышен всего на 1 гяпик – с 12 до 13 гяпиков.

Для оптимизации расходов по использованию отопительной системы гражданами страны, а также обеспечения устойчивости работы системы теплоснабжения, работающей на природном газе, тариф природного газа для ОАО «Азеристиликтеджизат» и котельных жилых зданий снижен с 20 до 13 гяпиков.

Наряду с этим, для стимулирования перехода к экологически чистым видам топлива и уменьшения расходов средств общественного транспорта, использующих сжатый газ, тариф на газ, подаваемый на газовые АЗС по продаже сжатого газа (CNG), снижен с 20 до 13 гяпиков.

В других сферах (торговля, обслуживание и т.д.) тарифы повышены на 5 гяпиков.

Решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Отметим, что экономические ограничения, созданные пандемией коронавируса, а также падение производственных объемов отдельных потребительских товаров в мировых странах оказывают свое влияние на мировую экономику и международные рынки.

За последний год цены на всю основную продовольственную продукцию на мировых рынках постоянно растут. Рост цен на мировых энергетических рынках ускоряет этот процесс. В частности, наблюдается рост мировых рыночных цен на газ. В результате во многих странах тарифы для сфер, использующих газ, изменились, в том числе выросли коммунальные расходы для потребительских категорий. Для информации отметим, что в 2020 году 1 кубометр газа для населения в Анкаре стоил примерно 32 гяпиков, в Киеве – 32,6 гяпика. Сейчас в Анкаре 1 кубометр газа продается за 32-40 гяпиков, в Киеве – за 54 гяпиков. Новые тарифы в Азербайджане ниже в сравнении с тарифами некоторых стран. Так, в Грузии 1 кубометр газа для населения стоит 19,7–29,5 гяпика, в Беларуси – 9,2–34,2 гяпика, в России – 11,9–16,5 гяпика. В настоящее время 1 кубометр газа для абонентов, не относящихся к группе «Население», в Турции варьирует в среднем в пределах 35–49 гяпиков, в Украине – 22–26 гяпиков, Беларуси – 21,9–78,2 гяпика, в России – 15,3-18,2 гяпика.

В результате тарифного изменения постепенно уменьшится зависимость от госбюджета хозяйственных субъектов, занимающихся газодобычей и газоснабжением, и свободные бюджетные средства будут направлены на социальные меры. Для того, чтобы не было злоупотреблений тарифным регулированием, будут осуществляться контрольные меры.

На заседании Тарифного совета также были утверждены цены на 247 лекарственных средств, взятых на государственный учет.

До настоящего времени в рубрике «Лекарственные средства» (http://tariff.gov.az//%22documents/DVA.pdf/%22) сайта Тарифного совета (http://tariff.gov.az/%22http://www.tariff.gov.az/%22) размещен полный список, состоящий из 12 689 лекарственных средств, для которых утверждены оптовые и розничные цены и даты вступления в силу с учетом их торгового наименования, фармацевтической формы, наименования активного вещества, дозы, торговой упаковки, объема фасовки и страны-производителя.

С решением можно ознакомиться в рубрике «Решения Совета» на сайте Тарифного совета (http://tariff.gov.az/%22http://www.tariff.gov.az/%22)

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)