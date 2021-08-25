Китайская компания обнаружила месторождение сланцевой нефти
Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, объем геологических запасов сырья составляет 1,27 млрд тонн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 млрд тонн", - передает телеканал. "Это знаменует собой крупный прорыв Китая в разведке и разработке сланцевой нефти", - сказано в сообщении.
Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. Оно было обнаружено в 1959 году. Запасы нефти в нем составляют около 5,7 млрд тонн.
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