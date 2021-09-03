На востоке Туркменистана введена в эксплуатацию новая ТЭС

БАКУ /Trend/ - В Лебапском регионе на востоке Туркменистана введена в эксплуатацию новая газотурбинная электростанция, передает Trend со ссылкой на туркменский информационно-аналитический портал Jeyhun-news.

ТЭС построила японская Sumitomo Corporation. Ее суммарная установленная мощность составляет 432 мегаватта. На электростанции установлены три газовые турбины производства японской Mitsubishi Power установленной мощностью 144 мегаватта каждая.

Проект строительства ТЭС был профинансирован Японским банком международного сотрудничества по кредитному соглашению с Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию новой ТЭС создаст необходимые технические условия для бесперебойного электроснабжения развивающейся экономики восточного региона Туркменистана и новые рабочие места.

В Туркменистане в течение семи лет намечено довести суммарное производство электроэнергии до 33 миллиардов киловатт-часов в год.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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