Узбекнефтегаз внедрил международные стандарты в 20 предприятиях

БАКУ/Trend/- В течение 8 месяцев 2021 года в системе АО «Узбекнефтегаз» в 20 управлениях и предприятиях внедрены стандарты «ISO 4500» (OHSAS 18001) (стандарт по системе менеджмента охраны здоровья и техники безопасности) и «ISO 14001» ( стандарт по поддержании мер по охране окружающей среды и предотвращении ее загрязнения), сообщает Trend со ссылкой на Узбекнефтегаз.

Стандарты внедрены:

• На 3-х нефтегазодобывающих предприятиях (Шуртан, Водий, Гиссарнефтгаз);

• На 1-ом нефтеперерабатывающем заводе (Бухарский);

• 1 газоперерабатывающий завод (Мубарекский);

• На 2-х газохимических комплексах (Шуртан, Устюрт);

• На 9 предприятиях нефтебазы («Чинобадский», «Туракурганский», «Жиззакский», «Гулистанский», «Тахиаташский», «Андижанский», «Пахтинский», «Бухарский», «Ферганский, «Термеский»);;

• На 3 сервисных предприятиях («Узнефтгазкудуктаъмирлаш», «Узнефтгаз бургилаш ишлари», «Махсусэнергогаз»).

Департаментом промышленной и экологической безопасности, охраны здоровья и безопасности труда осуществляется постоянный контроль за их деятельностью на основе международных стандартов.

АО «Узбекнефтегаз» проводит ряд мероприятий по совершенствованию системы управления на предприятиях по добыче, переработке, производству, хранению и распределению нефти и газа, обеспечению охраны здоровья и безопасности труда работников, обеспечению соответствия системного управления экологическим состоянием окружающей среды современным требованиям.