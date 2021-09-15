Завершается строительство венгерского трубопровода для импорта азербайджанского газа

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству интерконнектора Сербия-Венгрия, который позволит Венгрии импортировать азербайджанский газ, завершаются. Об этом сообщили Trend в компании FGSZ, которая является оператором венгерской газотранспортной системы.

"6 сентября 2021 года был проведен аукцион на бронирование годовой мощности трубопровода. Трубопровод будет введен в коммерческую эксплуатацию первого октября. Его пропускная способность составит 8,5 миллиарда кубометров в год", - сказали в компании.

В FGSZ сообщили, что общая стоимость проекта составляет около 65,7 миллиона евро.

Компания построит около 15 километров трубопровода от границы до Кишкундорожмы (Венгрия), а также установит международную измерительную станцию.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском "Южного газового коридора" (ЮГК). По TAP, который является европейской частью ЮГК, ежегодно будет поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию. По оценкам, на данный момент по трубопроводу было поставлено более трех миллиардов кубометров газа. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что TAP достигнет своей полной мощности в 10 миллиардов кубометров в год в ближайшие два года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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