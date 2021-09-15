Стоимость азербайджанской нефти превысила $74 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 сентября повысилась на 0,28 доллара относительно предыдущего показателя и составила 74,26 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,27 доллара и достигла 73,59 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,12 доллара - до 70,51 доллара за баррель.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 сентября увеличилась на 0,26 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 73,1 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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