В Грузии планируется создать компанию – оператора рынка природного газа

БАКУ /Trend/ - 2021 год особенно важен для газового сектора Грузии, сказал Trend директор секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.

"Концепция рынка природного газа была утверждена в начале сентября 2021 года. К сожалению, оператор газотранспортной системы не прошел сертификацию, но я надеюсь, что в ближайшее время недостатки будут устранены, и этот процесс будет завершен. Также в сентябре-октябре 2021 года планируется создание компании – оператора рынка природного газа", – отметил он.

По его словам, поскольку все процессы являются частью единой цепочки, их последовательная и своевременная реализация очень важна.

"Грузинская энергетическая биржа была создана в 2020 году и в настоящее время находится в режиме синхронного тестирования с оператором рынка балансирующих и вспомогательных услуг. Почасовая торговля на рынке электроэнергии на сутки вперед, а также на рынке балансирующих и вспомогательных услуг начнется с 1 января 2022 года (первоначально планировалось начать 1 июля 2021 года)", – сказал Копач.

Он отметил, что Грузия перешла на следующий этап развития рынка электроэнергии, как это предусмотрено Концепцией рынка электроэнергии, утвержденной в апреле 2020 года.

"С 1 января 2021 года в Грузии прекращена работа всех ГЭС мощностью менее 50 МВт. С 1 июля 2021 года на свободный рынок вышли крупные потребители со средним потреблением более 0,4 миллиона кВт·ч в месяц, подключенные к уровню напряжения 35–110 кВ (как оптом, так и в розницу)", – добавил Янез Копач.