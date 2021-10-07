SOCAR Turkey вошла в состав Ассоциации нефтяной промышленности Турции

БАКУ /Trend/ - SOCAR Turkey, которая является «дочкой» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), вошла в состав Ассоциации нефтяной промышленности Турции (PETDER), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В настоящее время членами PETDER являются Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Castrol, Exxon Mobil, GO, Güzel Enerji Akaryakıt, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Petroyağ, Shell, Shell & Turcas, SOCAR Turkey, Total Energies и TP.

Отметим, что основными направлениями деятельности PETDER являются: обеспечение продаж и поставок бензина, сжиженного нефтяного газа и смазочных масел; поддержание прозрачной, справедливой и стабильной производственной среды; предотвращение недобросовестной конкуренции; защита прав потребителей; улучшение промышленных стандартов в секторе.

SOCAR Turkey начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году. В состав SOCAR Turkey входят лучшие в своем классе компании, такие как Petkim, TANAP, STAR Refinery, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветроэлектростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Depolama.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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