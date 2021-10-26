Назван консультант компании "ЛУКОЙЛ" по приобретению доли в "Шах Дениз"
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Ненавистные элементы в Армении, которые не могут смириться с существующей ситуацией, постоянно проводят антипропаганду против Азербайджана – глава СГБ
В Международном антитеррористическом учебном центре СГБ Азербайджана проходит курс «Национальная безопасность» (ФОТО)
Посольство Венгрии при поддержке AZAL представляет фотовыставку Айдына Садыхова «Сокровища Венгрии» (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 от 26 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу от 26 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Модернизация нашей страны, борьба с негативными явлениями должны перейти в совершенно новую плоскость
Президент Ильхам Алиев: Для меня самая большая награда - это радость и гордость в глазах бывших переселенцев
Президент Ильхам Алиев: После завершения восстановительных работ во всех наших освобожденных городах и селах улицы будут названы именами наших шехидов
Азербайджанский провайдер об обеспечении компаний на освобожденных территориях беспроводным интернетом