Необходимо перейти на возобновляемые источники энергии – экс-гендиректор ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Необходимо как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии.

Об этом сказал в пятницу бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри на панели на тему: "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

По его мнению, производство электроэнергии и климатические изменения тесно взаимосвязаны.

"Чрезмерная добыча энергоресурсов влияет на экологию. Как можно предотвратить этот ущерб? Необходимо переходить на возобновляемые источники энергии. Люди как единое целое должны участвовать в защите природы и экологии", - сказал аль-Тувейджри.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)