Завод "Star" удовлетворяет примерно 25% потребности Турции в переработанных нефтепродуктах - генеральный директор

ИЗМИР /Trend/ - Завод "Star" удовлетворяет примерно 25% потребности Турции в переработанных нефтепродуктах.

Об этом на пресс-конференции для представителей азербайджанских медиа сказал глава бизнес-подразделения SOCAR Turkey по нефтепереработке и нефтехимии, генеральный директор нефтехимического комплекса Petkim Анар Мамедов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что нефтеперерабатывающий завод "Star" - один из крупнейших проектов нефтепереработки, реализованных в последнее время в экономическом регионе EMEA, включающего в себя Европу, Ближний Восток и Африку.

Мамедов сказал, что с дополнительными инвестициями по реализации дальнейшего развития эффективности и логистической способности нефтеперерабатывающего завода общая инвестиционная стоимость составит 7 млрд долларов.

"Нефтеперерабатывающий завод "Star" с объемом переработки сырой нефти 11 млн тонн в год, кроме дизеля и нафты, производит авиатопливо и LPG", - подчеркнул Мамедов.

Он также заявил, что нефтеперерабатывающий завод мощностью переработки 35 тысяч кубометров сырой нефти в день, завершив в 2020 году проект по новым резервуарам, довел объем хранения до 1,9 млн кубометров.

По его словам, для повышения эффективности и удобства операций дополнительно инвестируются 600 млн долларов.

"Мощность хранилища завода увеличится с 1,6 млн кубометров до 2,2 млн кубометров. Это идеальный объем для завода, перерабатывающего 11 млн тонн сырой нефти в год. Таким образом, на заводе "Star" можно будет создать ассортимент источника сырья. Один из этих проектов планируется завершить в 2021, другой – в 2022 году", - заявил Анар Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)