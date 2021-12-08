Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 7 декабря выросла на 3,74 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 77 долларов за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 3,73 доллара и составила 76,23 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,67 доллара - до 72,97 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 7 декабря выросла на 3,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,81 доллара за баррель.

Официальный курс на 8 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Назрин Исрафилова)