К 2030 г. долю ВИЭ в общей производственной мощности в Азербайджане планируется увеличить до 30% - министр

БАКУ /Trend/ - Мы нацелены на увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей производственной мощности в Азербайджане с 17 до 24 процентов в 2025-м и 30 процентов - в 2030 году.

Об этом во вторник на конференции на тему «Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра» сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает Trend.

"Для этого планируется ввод в эксплуатацию 1500 мегаватт мощностей в сфере альтернативных источников энергии, и установки мощностью 470 мегаватт уже находятся в эксплуатации в рамках пилотных проектов", — сказал он.

Министр добавил, что выставление проектов ВИЭ на аукцион в следующем году и использование потенциала ветровой энергии Каспия предоставляют возможность вместе с инвесторами построить будущее "зеленой энергетики".

(Автор: Хаган Исаев)