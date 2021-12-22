Газопровод из Турции усилит энергобезопасность Нахчывана – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Газопровод из Турции усилит энергетическую безопасность Нахчывана.

Об этом сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку, сообщает Trend.

По его словам, на сегодняшний день одним из вопросов повестки двустороннего сотрудничества является обеспечение поставок природного газа из Турции в Нахчыван.

Министр отметил, что документ, подписанный в декабре прошлого года, предусматривает строительство газопровода из Игдыра в Нахчыван с мощностью прокачки 500 миллионов кубометров газа в год и 1,5 миллиона кубометров в сутки.

«Это усилит энергетическую безопасность Нахчывана. В целом совместно реализуемый с Турцией проект строительства газопровода через Нахчыван послужит углублению двусторонних связей», - добавил Шахбазов.

22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум. Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)