Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Казахстана

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с её экспортом из Казахстана. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,43%, до 81,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 78,73 доллара.

По мнению газеты The Wall Street Journal, рост цен на нефть сейчас обусловлен опасениями по поводу перебоев её поставок из Казахстана.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы.

Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии. А нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.

Также, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета, инвесторы, вероятно, ожидают новостей о распространении коронавирусного штамма "омикрон" в Китае. "Есть опасения, что растущее число случаев заражений может привести к еще большему ограничению транспортного движения, что снизит спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти", — добавили эксперты.