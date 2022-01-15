Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии - замминистра энергетики Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии, сказал в интервью Trend заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

Замминистра рассказал о нынешних энергетических мощностях страны, строительстве ветряных и солнечных электростанций, а также о работах, которые ведутся с целью модернизации сферы электроэнергетики.

"Иностранные инвестиции, привлекаемые в сферу ВИЭ, принесут Азербайджану большие дивиденды. Также в будущем планируется реализовать крупные проекты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в частности, в Восточном Зангезуре", - сказал Солтанов.

Также он рассказал о деталях проекта по строительству совместно с компанией bp солнечной электростанции в Джебраиле.

Говоря о потенциале ветровой энергии Каспийского моря, замминистра заявил, что в этом направлении ведутся серьезные работы.

Кроме того, Солтанов коснулся вопроса удовлетворения спроса граждан на электроэнергию после установки солнечных панелей и ветрогенераторов.

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