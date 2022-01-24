Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 3,99 доллара (4,56 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 91,43 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 92,89 доллара за баррель, минимальная – 89,84 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 90,62 доллара за баррель, что на 7,55 доллара (9,1 процента) больше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 92,08 доллара за баррель, минимальная – 89,03 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 4,05 доллара (4,93 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 86,13 доллара за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 87,58 доллара за баррель, минимальная – 84,32 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 4,88 процента, или 4,17 доллара - до 89,49 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 90,92 доллара за баррель, минимальная – 87,72 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
17.01.22
|
18.01.22
|
19.01.22
|
20.01.22
|
21.01.22
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$89,84
|
$90,56
|
$92,49
|
$92,89
|
$91,41
|
$91,43
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$89,03
|
$89,73
|
$91,68
|
$92,08
|
$90,61
|
$90,62
|
Urals (EX NOVO)
|
$84,32
|
$85,14
|
$87,11
|
$87,58
|
$86,50
|
$86,13
|
Brent Dated
|
$87,72
|
$88,53
|
$90,51
|
$90,92
|
$89,81
|
$89,49
Официальный курс на 24 января составляет 1,7 AZN/1USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev