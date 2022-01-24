Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 3,99 доллара (4,56 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 91,43 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 92,89 доллара за баррель, минимальная – 89,84 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 90,62 доллара за баррель, что на 7,55 доллара (9,1 процента) больше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 92,08 доллара за баррель, минимальная – 89,03 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 4,05 доллара (4,93 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 86,13 доллара за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 87,58 доллара за баррель, минимальная – 84,32 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 4,88 процента, или 4,17 доллара - до 89,49 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 90,92 доллара за баррель, минимальная – 87,72 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 17.01.22 18.01.22 19.01.22 20.01.22 21.01.22 Средняя цена Azeri LT CIF $89,84 $90,56 $92,49 $92,89 $91,41 $91,43 Azeri Light FOB Ceyhan $89,03 $89,73 $91,68 $92,08 $90,61 $90,62 Urals (EX NOVO) $84,32 $85,14 $87,11 $87,58 $86,50 $86,13 Brent Dated $87,72 $88,53 $90,51 $90,92 $89,81 $89,49

Официальный курс на 24 января составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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