Нефть дешевеет на общем рыночном пессимизме

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне общего пессимизма на фондовых рынках в преддверии результатов заседания ФРС США. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,38%, до 86,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 85,24 доллара.

В центре внимания инвесторов находятся результаты заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор сообщит о скором ужесточении монетарной политики.

"Нефть падает в начале торгов на фоне слабости фондовых рынков на фоне опасений повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Rystad Energy.

Снижению цен на "черное золото" также способствуют данные от Американского института нефти (API) по недельным запасам в США. Так, за неделю, завершившуюся 21 января, показатель снизился на 0,87 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,4 миллиона.