Германский банк развития окажет поддержку повышению энергоэффективности Грузии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Германский банк развития (KfW) планирует запустить новую программу в Грузии в сотрудничестве с ЕС и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для повышения энергоэффективности страны.

Об этом сообщили Trend в Федеральном министерстве экономического сотрудничества и развития Германии.

Было отмечено, что ключевыми направлениями сотрудничества Германии в области развития энергетического сектора Грузии являются восстановление и строительство линий электропередачи и подстанций, энергоэффективность и реформы энергетической политики.

Программа реформирования энергетического сектора Грузии уже реализуется KfW совместно с Французским агентством развития (ФАР) и ЕС, отметил источник.

"Германия является одним из важнейших доноров в энергетическом секторе Грузии и сотрудничает со страной в этой сфере уже более 20 лет. В результате Грузия теперь является полноправным членом Европейского энергетического союза", - сказали в министерстве.

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии продолжит поддерживать Грузию на ее пути к переходу к "зеленой" экономике, добавил источник.

(Автор: Марьяна Ахмедова)