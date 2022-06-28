Болгария заинтересована в дополнительных поставках газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В условиях кризиса и неопределенности на европейском энергетическом рынке роль альтернативных источников энергии возросла, и некоторые европейские страны, в том числе Болгария, проявляют интерес к увеличению импорта природного газа из Азербайджана. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

"Южный газовый коридор" и Трансадриатический газопровод, который является его частью, в очередной раз доказали свою значимость в условиях энергетического кризиса и сыграли решающую роль в бесперебойных поставках природного газа европейским потребителям. Азербайджан стремится и впредь играть роль надежного поставщика энергоносителей как для региона, так и для Европы и готов поставлять больше природного газа. Увеличение поставок требует подписания соответствующего контракта между импортерами и экспортерами", - сказал Гусейнов.

Посол отметил, что после подписания такого контракта, прежде всего, необходимо увеличить пропускную способность "Южного газового коридора", чтобы обеспечить поставки законтрактованных объемов.

Это один из главных вопросов в энергетическом диалоге между Азербайджаном и Еврокомиссией, сказал дипломат.

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