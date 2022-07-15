Проектная компания IGB получила сертификат независимого оператора транспортировки газа

БАКУ /Trend/ - Принято окончательное решение о сертификации ICGB - проектной компании интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в качестве независимого оператора по транспортировке газа, сообщили Trend в компании.

В сообщении отмечается, что решение о сертификации было передано главами национальных органов регулирования энергетики Болгарии и Греции – EWRC и RAE – Станиславом Тодоровым и Афанасиосом Дагумасом исполнительным директорам Теодоре Георгиевой и Константиносу Караяннакосу.

После успешного прохождения процедуры сертификации ICGB становится вторым независимым оператором по транспортировке газа в Болгарии. Это обязательное нормативное требование, которое дает возможность компании осуществлять коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария.

«Совместное решение Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) и Регулирующего органа по энергетике (RAE) было объявлено после успешного завершения процедуры утверждения в Европейской комиссии. Весь процесс был реализован в оптимальные сроки с учетом стратегической важности интерконнектора. Было отмечено, что новый газовый интерконнектор является важным вкладом в энергетическую безопасность не только Болгарии, но и всех стран ЕС», - говорится в сообщении.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn