ЕС и Азербайджан проведут консультации по предотвращению угроз безопасности газовой инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - ЕС и Азербайджан могут провести консультации с целью предотвращения угроз безопасности для инфраструктуры природного газа, используемой для добычи, торговли, транспортировки и экспорта природного газа между сторонами, в соответствии с внутренними законами, правилами и политикой каждой стороны.

Как сообщает Trend, об этом говорится в тексте «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере».

Стороны согласны с важностью решения проблемы выбросов метана как основного фактора глобального потепления и подчеркивают важность сотрудничества в продвижении промежуточных шагов по рассмотрению присоединения Азербайджана к Глобальному обязательству по метану.

Сторонам следует содействовать сокращению выбросов метана по всей цепочке поставок и, в частности, продвигать проекты по измерению выбросов метана в рамках международно признанного стандарта измерения, говорится в документе.

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