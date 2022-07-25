ICGB получила лицензию на транспортировку природного газа по территории Греции

БАКУ/Trend/ - ICGB AD, проектная компания интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский газ будет поставляться в Болгарию, получила лицензию независимой системы транспортировки природного газа на территории Греции, сообщили Trend в проектной компании.

Как сообщается, с решением Греческого регулирующего органа по энергетике (RAE), опубликованным на прошлой неделе, проектная компания, отвечающая за реализацию интерконнектора Греция-Болгария, сможет осуществлять деятельность по транспортировке природного газа в течение 50 лет.

«Ожидается, что Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (EWRC) выдаст окончательное разрешение на начало лицензионной деятельности в соответствии с процедурой ввода в эксплуатацию. Лицензирование является ключевым шагом на пути к подготовке интерконнектора к этапу эксплуатации. Это является подтверждением ресурсной и технической готовности инфраструктуры к транспортировке газа», - сказали в компании.

Как отмечается, успешное лицензирование проектной компании в Греции знаменует собой чрезвычайно важный этап общей нормативной подготовки к запуску и является одним из последних регуляторных процессов после успешной сертификации ICGB в качестве независимого оператора передачи.

«Совместное решение национальных регуляторов Греции и Болгарии было принято в начале июля после одобрения Европейской комиссией. Планируется внедрение новой двухуровневой модели управления ICGB, что является обязательным требованием в связи с реструктуризацией компании в качестве независимого оператора передачи. IGB имеет ключевое значение для повышения надежности поставок и обеспечения диверсификации источников природного газа для Болгарии и региона Юго-Восточной Европы. Проект соединит Болгарию с Южным газовым коридором и позволит осуществлять безопасные поставки из различных источников в ряд стран, в том числе в Молдову и Украину», - говорится в сообщении проектной компании.

Отметим, что мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

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