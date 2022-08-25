Ведутся переговоры о возможности транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан ведут переговоры по возможной транспортировке казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ, об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя правления АО «Казмунайгаз» (КМГ) Даурен Карабаев.

По его словам, обсуждения с азербайджанской стороной по возможной транспортировке казахстанской нефти ведутся на различных уровнях, в том числе и на государственном уровне, уровне национальных компаний.

"Детали еще требуют согласования, мы более подробно сообщим об этом по достижении договоренностей с азербайджанской стороной. Как вы знаете, Азербайджан имеет два нефтепровода - Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти", - сказал Карабаев.