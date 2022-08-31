В Британии начала работу крупнейшая прибрежная ветряная электростанция

Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что крупнейшая оффшорная ветряная электростанция Hornsea 2 полностью введена в эксплуатацию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что электростанция будет производить электроэнергию, достаточную для 1,3 миллиона домохозяйств.

"Это огромный шаг вперед на нашем пути к производимой в стране безопасной энергии", — написал Джонсон в Twitter.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.

На минувшей неделе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.