Нефть дешевеет на рисках вокруг спроса

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются более чем на 1%, инвесторы обеспокоены перспективами спроса на этот вид сырья из-за ряда факторов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,49%, до 91,45 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,78%, до 85,33 доллара.

"После краткосрочного роста цен на отыгрывании снижения добычи ОПЕК+, нефтяные цены продолжают сталкиваться с ожиданием слабого спроса. Новости об ужесточениях в Китае из-за вируса вернули тенденцию к понижению прогнозов спроса, в то время как новые проблемы для нефтяных цен исходят из укрепления доллара США", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Стоимость нефти приблизилась к минимальным уровням с начала года, поскольку инвесторы опасаются за перспективы спроса из-за ряда факторов, в том числе возможной рецессии. Мировые центробанки склонны к повышению ключевых ставок на фоне высокой инфляции, при этом Китай продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Сдерживает котировки нефти и укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,27%, до 110,52 пункта. Удорожание американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

Инвесторы обратили внимание и на то, что Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для Азии. В то же время ОПЕК+ на заседании в понедельник решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения.