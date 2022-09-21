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Природный газ Каспийского региона играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Джеффри Пайетт

Энергетика Материалы 21 сентября 2022 17:47 (UTC +04:00)
Природный газ Каспийского региона играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Джеффри Пайетт

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Природный газ Каспийского региона уже играет решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Государственного департамента США Джеффри Пайетт на Третьем ежегодном Каспийском бизнес-форуме, организованном Caspian Policy Center в Нью-Йорке.

«Большая часть дискуссий на сегодняшнем форуме посвящена тому, как мы можем работать вместе, чтобы удовлетворить глобальный спрос на энергию, одновременно устраняя разрушительные последствия изменения климата. Энергетическая безопасность и изменение климата являются серьезными вызовами, но это также открывает возможности для укрепления нашей дружбы и получения экономических выгод от новых технологий и достижений. Природный газ Каспийского региона уже играет решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Южный газовый коридор является ярким примером этого и показывает, чего можно достичь с помощью цифрового сотрудничества и технологических инноваций», — сказал Пайетт.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Природный газ Каспийского региона играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Джеффри Пайетт
Природный газ Каспийского региона играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Джеффри Пайетт
Природный газ Каспийского региона играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Джеффри Пайетт
Природный газ Каспийского региона играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Джеффри Пайетт
Природный газ Каспийского региона играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Джеффри Пайетт
Природный газ Каспийского региона играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Джеффри Пайетт
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