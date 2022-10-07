Подстанция "Гадрут" обеспечит устойчивое электроснабжение Ходжавенда, города Шуша и прилегающих территорий

ГАДРУТ /Trend/ - 9 октября 2021 года в поселке Гадрут Ходжавендского района был заложен фундамент узловой подстанции "Гадрут". Строящаяся новая узловая подстанция, включенная в схему кольцевого электроснабжения 35 кВ и создаваемая между подстанциями "Шюкюрбейли", "Гадрут" и "Шуша", будет обеспечивать потребности в электроэнергии инфраструктуры различного назначения в поселке Гадрут.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам, посетившим Гадрут, рассказал директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

Он отметил, что подстанция современного типа обеспечит надежность и стабильность электроснабжения части Ходжавендского района, города Шуша и прилегающих территорий.

По словам Мамедзаде, создаваемый здесь Центр управления цифровыми электрическими сетями предоставит основу для обеспечения непрерывного контроля над процессом распределения электроэнергии, повышения энергоэффективности, бесперебойного и качественного энергоснабжения.

"При необходимости посредством подстанции можно будет обеспечить электроэнергией также Джабраильский, Губадлинский, Зангиланский районы", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)