Операционные процессы платформы ACE будут управляться дистанционно - Нил Филипс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Особенностью платформы «Центральный Восточный Азери» (ACE) является, что операционными процессами можно будет управлять дистанционно.

Об этом сказал журналистам проектный менеджер «Центральный Восточный Азери» (ACE) Нил Филипс, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в Сангачальском терминале для этих целей построено отдельное помещение.

«Там ведутся работы по оборудованию помещения соответствующей технической инфраструктурой», - сказал он.

Филипс подчеркнул, что в декабре 2022 года нижняя часть платформы «Центральный Восточный Азери» (ACE) буде загружен на баржу STB-1 и отправлен на морское месторождение.

«На сегодняшний день платформа уже построена на 100 процентов. После проведения соответствующих тестовых работ нижняя часть платформы будет отправлена на морское месторождение. В начале 2023 года ожидается установка платформы. Строительство верхней части платформы еще продолжается», - сказал он.

Филипс отметил, что после установки верхней части будут вестись монтажные работы.

«После проведения всех этих работ, мы можем говорить, что платформа готова к добыче нефтепродуктов», - добавил он.