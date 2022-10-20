Маск заявил, что у SpaceX спутников больше, чем у всей остальной Земли

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск утверждает, что у его корпорации спутников больше, чем у всей остальной Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У SpaceX больше активных спутников на орбите, чем у всей остальной Земли вместе взятой, и в ближайшее время планируется удвоить их количество", - написал он в четверг в Twitter.

Своим твитом предприниматель прокомментировал новость Teslarati о готовящемся запуске 30-го спутника Starlink в этом году.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ к сети со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.