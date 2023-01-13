Газ в Европе вновь торгуется ниже $700 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе ближе к закрытию биржевых торгов в пятницу вновь опустилась ниже $700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены за день составляет более 6%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $699 за 1 тыс. куб. м, или €62,57 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Котировки газа снижаются на фоне достаточно теплой погоды в Европе. Температура в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС продолжает стабильно держаться выше 20%. А 1 января она достигла рекорда за все время наблюдения - 34,7%.