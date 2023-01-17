Европейские цены на газ упали ниже уровня, существовавшего до февраля 2022 г. – Урсула фон дер Ляйен

БАКУ /Trend/ - Цены на газ в Европе упали ниже уровня, существовавшего до 24 февраля 2022 года.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«Год назад у Европы была огромная зависимость от российского ископаемого топлива, длившаяся десятилетиями. Это сделало нас уязвимыми перед перебоями с поставками и скачками цен. Менее чем за год Европа преодолела эту зависимость. Мы заменили 80 процентов российского трубопроводного газа. Параллельно мы заполнили наши хранилища, сократили спрос более чем на 20 процентов в период с августа по ноябрь и совместными усилиями снизили цены на газ быстрее, чем кто-либо ожидал. По сравнению с августовским пиком, когда цены составляли 350 евро за мегаватт-час, к этому месяцу данный показатель упал на 80 процентов, что ниже уровня до войны в Украине», — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что борьба с изменениями климата сопряжена с огромными затратами.

«Мы не можем терять время в процессе перехода к «чистой» экономике. Стратегия по достижению нулевого уровня выбросов уже вызывает огромные промышленные, экономические и геополитические сдвиги. Это меняет характер нашей отрасли. Менее чем за три десятилетия мы хотим достичь нулевого уровня выбросов, мы должны это сделать. Но путь к достижению этой цели означает разработку и использование целого ряда новых экологически чистых технологий в нашей экономике. В ближайшие десятилетия произойдут величайшие промышленные преобразования нашего времени», — добавила она.

Отметим, что биржевые цены на газ в Европе впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже $600 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Сегодня стоимость ближайшего — февральского — фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 53,5 евро за МВт\ч, или около $590 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.