Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов превысила $660 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов вновь поднялась выше $660 за 1 тыс. куб. м после утреннего падения ниже $600, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены за день составил 7%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $661 за 1 тыс. куб. м, или €59,25 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 30 августа 2021 года.