Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого февраля повысилась на 0,99 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,33 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,99 доллара – до 84,56 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,01 доллара, составив 46,67 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого февраля повысилась на 1,04 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,15 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на девятое февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.