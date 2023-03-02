SOCAR и ИБР обсудили сотрудничество в области энергетики и цифровизации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и Исламский банк развития (ИБР) обсудили перспективы возможного сотрудничества в области нефти, газа, возобновляемых источников энергии и цифровизации.

Как передает в среду Trend со ссылкой на SOCAR, состоялась встреча между президентом компании Ровшаном Наджафом и президентом Группы ИБР Мухаммедом Сулейманом Аль-Касиром.

На встрече было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством между Азербайджаном и ИБР, подчеркнуто значение проектов, реализуемых банком в нашей стране в различных сферах.

Кроме того, была представлена информация об инвестиционных проектах, реализуемых SOCAR внутри страны и за рубежом, в том числе о Южном газовом коридоре, который вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

В рамках встречи была озвучена долгосрочная стратегия SOCAR, отмечено, что приоритетными направлениями определены внедрение цифровых и инновационных технологий, а также развитие возобновляемых источников энергии. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и нефтехимической продукции на внутреннем и международном рынках, поставкой природного газа промышленным предприятиям и населению Азербайджана, а также в Европу.

SOCAR ведет различную деятельность в таких странах, как Грузия, Турция, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность в основном в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.