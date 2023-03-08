Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,7 млн баррелей

Энергетика Материалы 8 марта 2023 20:03 (UTC +04:00)
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,7 млн баррелей

Читайте Trend в

Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,7 млн баррелей и на 3 марта составили 478,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 7% выше среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

По данным на 19:35 (GMT+4), стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,35% - до $83 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в апреле снижается на 0,64% - до $77,08 за баррель.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости