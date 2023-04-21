Названы сроки подключения IGB к греческой системе DESFA

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) будет подключен к греческой системе DESFA до конца 2023 года, сообщает Trend со ссылкой на греческие СМИ.

Как сообщается, экспорт природного газа из греческой системы в настоящее время осуществляется по трубопроводу ТАР (Греция – Албания – Италия). К концу года IGB также будет соединен с системой DESFA, после чего начнется строительство газопровода в Северной Македонии.

В настоящее время максимальная общая мощность интерконнектора составляет 3 миллиарда кубометров в год. После подключения к DESFA возможно увеличить пропускную способность IGB до 5 миллиардов кубометров в год.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.

Twitter: @Lyaman_Zeyn