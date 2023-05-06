С АЧГ и "Шах Дениз" добыты 42 млн тонн конденсата и 399 млрд кубометров газа - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - С месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и "Шах Дениз" до сегодняшнего дня добыты 42 млн тонн конденсата и 399 миллиардов кубометров природного газа.

Об этом сказал в субботу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".

«На долю экспорта пришлись свыше 600 миллионов тонн нефти и 135 миллиардов кубометров газа общей стоимостью 176 миллиардов долларов. Хочу также отметить, что в целях дальнейшей эксплуатации месторождения АЧГ планируется ввод в эксплуатацию платформы ACE на блоке Азери-Чираг-Гюнешли. Добыча первых нефтепродуктов с этой платформы запланирована на начало следующего года. Продолжаются работы по развитию и других энергетических проектов, которые позволят усилить роль нашей страны в качестве экспортера нефтепродуктов», - сказал он.

Министр подчеркнул, что нефтяной сектор является стратегически важной отраслью нашей страны.

«Сегодня мы экспортируем нашу нефть в десятки стран мира, азербайджанская нефть обладает своей уникальностью. Также продолжаются работы по расширению энергетических маршрутов, участником которых является Азербайджан. Газопроводы Азербайджана сегодня играют большую роль для европейских стран и Турции», - сказал он.