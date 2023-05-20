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Стоимость азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

Энергетика Материалы 20 мая 2023 09:16 (UTC +04:00)
Стоимость азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 мая снизилась на 0,15 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,81 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,15 доллара – до 76,82 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,02 доллара, составив 50,83 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 мая понизилась на 0,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,93 доллара за баррель.

Официальный курс на 20 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.

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