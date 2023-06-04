Страны ОПЕК+ согласились добывать до 40,46 млн б/с за 2024 год

БАКУ /Trend/ - Общий уровень добычи сырой нефти как для стран-участниц ОПЕК, так и для стран, не входящих в ОПЕК, будет установлен на уровне 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на заявление блока по итогам 35-й министерской встречи.

Как говорится в заявлении, к концу июня 2024 года будет проведена оценка всех стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в Декларации о сотрудничестве.

Эта оценка будет проведена тремя независимыми источниками, а именно IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy, которые специализируются на источниках добычи нефти. Целью этой оценки является определение производственных мощностей каждой страны, которые послужат основой для установления контрольных уровней производства на 2025 год.