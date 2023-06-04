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Страны ОПЕК+ согласились добывать до 40,46 млн б/с за 2024 год

Энергетика Материалы 4 июня 2023 20:20 (UTC +04:00)
Страны ОПЕК+ согласились добывать до 40,46 млн б/с за 2024 год

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Общий уровень добычи сырой нефти как для стран-участниц ОПЕК, так и для стран, не входящих в ОПЕК, будет установлен на уровне 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на заявление блока по итогам 35-й министерской встречи.

Как говорится в заявлении, к концу июня 2024 года будет проведена оценка всех стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в Декларации о сотрудничестве.

Эта оценка будет проведена тремя независимыми источниками, а именно IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy, которые специализируются на источниках добычи нефти. Целью этой оценки является определение производственных мощностей каждой страны, которые послужат основой для установления контрольных уровней производства на 2025 год.

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