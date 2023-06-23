Азербайджан почти удвоил поставки газа в Италию - Данные Eurostat

БАКУ /Trend/ - В апреле 2023 года Азербайджан экспортировал в Италию 814 миллионов 775 тысяч кубометров природного газа по сравнению с 473 миллионами кубометров в марте, сообщили Trend в пятницу в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Таким образом, этот показатель вырос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом стоимость экспорта составила 392 949 687 евро в апреле по сравнению с 486 051 445 евро в марте, что означает снижение на более чем 19 процентов.

Отметим, что по данным министерства энергетики Азербайджана, с января по апрель 2023 года страна экспортировала в Европу в общей сложности 3,9 миллиарда кубометров природного газа, что на 10,5 процента больше в годовом исчислении.

За этот период Азербайджан экспортировал 3,4 миллиарда кубометров газа в Турцию и 1,1 миллиарда кубометров в Грузию. По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), являющемуся частью Южного газового коридора, в Турцию было транспортировано 1,9 миллиарда кубометров газа.

Азербайджан начал поставки газа в Европу 31 декабря 2020 года по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Первоначальная пропускная способность трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров газа в год с потенциалом расширения до 20 миллиардов кубометров.

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