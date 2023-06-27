БАКУ/Trend/ ОПЕК не предлагала Гайане стать членом организации, но одновременно признает значительный потенциал страны на мировом нефтяном рынке.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении картеля.

Организация также подчеркивает свое стремление укрепить контакты с другими производителями нефти и потребителями для обеспечения стабильности на рынке и развития диалога и сотрудничества.

Накануне СМИ сообщили, что в последние месяцы министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, и генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс предлагали Гайане присоединиться к картелю.