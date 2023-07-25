Достигнуто соглашение о создании СП по проекту "зеленого коридора" Азербайджан-ЕС

БАКУ /Trend/ - Между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном подписан меморандум о взаимопонимании о создании совместного предприятия (СП) по проекту "зеленого коридора" Азербайджан-ЕС.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что в соответствии с соглашением планируется создание совместного предприятия.

"В Бухаресте мы подписали меморандум о взаимопонимании с коллегами из Грузии, Румынии и Венгрии о создании совместного предприятия между 4 странами для реализации проекта, который предусматривает транспортировку зеленой энергии из Каспийского моря в Европу.

Напомним, что соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу подписали 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.