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Минэнерго Азербайджана проведет вебинар на тему "Водородная энергетика: возможности и вызовы"

Энергетика Материалы 12 октября 2023 12:16 (UTC +04:00)
Минэнерго Азербайджана проведет вебинар на тему "Водородная энергетика: возможности и вызовы"

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана проведет вебинар на тему "Водородная энергетика: возможности и вызовы", сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства, на вебинаре доктор Тан Бо - доцент Технологического университета Чэнду (Китай), предоставит подробную информацию о технологиях производства водорода, их различиях, преимуществах зеленого водорода и его роли в будущем, энергетическом ландшафте, а также ответит на вопросы, связанные с этой темой.

С целью обеспечения доступности для участников предусмотрен непрерывный англо-азербайджанский перевод.

Отметим, что желающие принять участие в вебинаре могут присоединиться 19 октября в 15:30 через страницу Госагентства по возобновляемым источникам энергии при минэнерго в Facebook.

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