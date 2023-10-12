Минэнерго Азербайджана проведет вебинар на тему "Водородная энергетика: возможности и вызовы"

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана проведет вебинар на тему "Водородная энергетика: возможности и вызовы", сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства, на вебинаре доктор Тан Бо - доцент Технологического университета Чэнду (Китай), предоставит подробную информацию о технологиях производства водорода, их различиях, преимуществах зеленого водорода и его роли в будущем, энергетическом ландшафте, а также ответит на вопросы, связанные с этой темой.

С целью обеспечения доступности для участников предусмотрен непрерывный англо-азербайджанский перевод.

Отметим, что желающие принять участие в вебинаре могут присоединиться 19 октября в 15:30 через страницу Госагентства по возобновляемым источникам энергии при минэнерго в Facebook.