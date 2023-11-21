bp начнет бурение первой эксплуатационной скважины с ACE в ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - Бурение первой эксплуатационной скважины на новой платформе "Центральный Восточный Азери" (ACE) запланировано на ближайшие дни.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Колин Алан во время Каспийской технической конференции SPE в Баку.

"Ожидается, что первая нефть из этой части азербайджанского месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" будет получена в первом квартале 2024 года. Согласно прогнозам, с платформы "Центральный Восточный Азери" планируется добыть до 300 миллионов тонн нефти, что составляет более 100 тысяч баррелей в сутки. Этот объем критичен для компенсации общего снижения добычи на АЧГ и поможет поддерживать стабильный уровень производства на протяжении нескольких лет", - добавил он.

Отметим, что добыча первой нефти с платформы ACE запланирована на начало следующего года. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).

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