Компания GL использует искусственный интеллект для анализа сейсмоданных на месторождениях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Компания GL использует искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для анализа сейсмических данных на месторождениях Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор по недропользованию GL Кянан Алиев в ходе Каспийской технической конференции SPE в Баку.

"Мы проводим разведку, анализ данных, сейсмику, ее интерпретацию. После оценки или разработки перспектив мы определяем месторождение для бурения, на что уходит в среднем два-три года, иногда пять. У нас есть пять месторождений с разными данными - сейсмическими сигналами, интерпретациями, операторами, каротажем", - сказал директор по недропользованию GL.

Говоря об искусственном интеллекте и машинном обучении и возможности их использования он отметил, что нужна база данных, понятная и удобная. И тут приходит на помощь использование машинного обучения и искусственного интеллекта, которые значительно сокращают затраты времени.

Кянан Алиев также подчеркнул, что компания анализировала сейсмические данные месторождений Азербайджана при помощи ИИ.

«Мы взяли наши сейсмические данные, используя консультантов и другие группы, пытались улучшить сейсмическое изображение. Мы использовали ИИ и машинное обучение для очистки данных, направления разработки. Результаты говорят сами за себя: изображение после использования ИИ становится лучше, мы понимаем геологию месторождения. Мы стремимся сделать еще один шаг, используя машинное обучение для прогнозирования геологии и углеводородной ситуации в глубине», - добавил он.

Кянан Алиев отметил, что опираясь на успешный опыт, компания будет продолжать использовать ИИ и машинное обучение в будущем.

«Мы убедились в успешности использования ИИ и машинного обучения в разработке и оценке месторождений. Эта область развивается быстро, и, возможно, в будущем мы полностью оптимизируем разработку месторождений и производственные активы», - заключил он.