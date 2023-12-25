Выбор Азербайджана для проведения COP29 отражает приверженность страны климатической повестке дня – вице-президент IFC (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Выбор Азербайджана для проведения COP29 отражает приверженность страны климатической повестке дня.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC) по Европе, Латинской Америке и Карибскому бассейну Альфонсо Гарсиа Мора.

Цель визита в Азербайджан

"Это был мой первый визит в Баку в качестве регионального вице-президента IFC. Как вы знаете, IFC стремится поддержать Азербайджан в раскрытии потенциала частного сектора, и я с нетерпением ждал возможности услышать новые идеи и обсудить новые возможности. Рад сообщить, что у меня были чрезвычайно продуктивные встречи с премьер-министром, государственными чиновниками, представителями частного сектора и партнерами", - сказал он.

Предстоящая конференция COP29 в Азербайджане

"Мы приветствуем новость о том, что Азербайджан примет COP29. Это отражает твердую приверженность страны климатической повестке дня и планам по декарбонизации. Пересмотренный определяемый на национальном уровне вклад Азербайджана предусматривает сокращение выбросов на 40 процентов к 2050 году по сравнению с уровнями 1990 года при международной поддержке", - отметил Мора.

Он упомянул, что изменение климата серьезно влияет на жизнь людей в развивающихся странах, препятствуя усилиям по борьбе с бедностью.

"К сожалению, Азербайджан не является исключением. В среднем от наводнений уже ежегодно страдают 100 000 человек. Почти вся страна подвержена как засухам, так и нехватке воды, а частота и интенсивность этих экстремальных погодных явлений будет только увеличиваться. Срочно необходимы крупномасштабные действия по декарбонизации и повышению устойчивости. Фактически, согласно "Докладу о климате и развитии Азербайджана", подготовленному Группой Всемирного банка, до 2060 года необходимы инвестиции в размере 44 миллиардов долларов США. Согласно нашему отчету, климатические цели не могут быть достигнуты без незамедлительного увеличения инвестиций в чистую энергетику примерно до 1 миллиарда долларов к 2030 году. Значительная часть необходимых инвестиций должна поступить от коммерческого и частного сектора", - заявил вице-президент IFC.

Далее Мора добавил, что ускоренная декарбонизация имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности в глобальной экономике и обеспечения процветающего будущего Азербайджана.

"В интересах страны инвестировать в низкоуглеродный переход и меры по устойчивости к изменению климата, а также осуществлять необходимые политические реформы. Использование возможностей, изложенных в этом отчете, поможет стране подготовить свою экономику к будущему и защитить население от изменения климата. IFC готова поддержать Азербайджан в достижении его климатических целей, опираясь на свою долгосрочную работу в стране", - сказал он.

Поддержка IFC Азербайджану в процессе перехода к "зеленой" энергии

Мора отметил, что за последние 30 лет Азербайджан добился значительного экономического роста и повышения благосостояния благодаря нефтегазовому сектору страны, на долю которого приходится треть ВВП, 90 процентов экспорта и 71 процент прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

"Азербайджан, безусловно, выиграет от диверсификации своей экономики, отказавшись от ископаемого топлива, чтобы добиться успешного перехода к низкоуглеродной экономике и создания устойчивого экономического роста. Инновационные решения частного сектора являются ключевой движущей силой в этом отношении, и мы готовы поддержать страну в использовании нынешнего окна возможностей для раскрытия потенциала частного сектора в различных секторах экономики", - подчеркнул вице-президент IFC.

Мора упомянул, что, например, возобновляемые источники энергии являются важной частью общей работы IFC в стране.

"Как показывает анализ Программы содействия управлению энергетическим сектором Всемирного банка, потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана оценивается в 157 гигаватт. Это огромная цифра по сравнению с нынешней общей установленной мощностью страны, составляющей около 8 гигаватт. Дорожная карта развития морской ветроэнергетики, опубликованная министерством энергетики Азербайджана, Всемирным банком и IFC, показывает, что страна имеет потенциал для установки 7 гигаватт морской ветровой энергии к 2040 году. Использование этой энергии ветра поможет создать более 69 000 лет работы в эквиваленте полной занятости и до 7 миллиардов долларов местной валовой добавленной стоимости. У нас есть все возможности для сотрудничества с Азербайджаном в развитии его морского ветроэнергетического потенциала и помощи ему в достижении нового уровня за счет привлечения частных инвестиций. IFC и Всемирный банк работают с правительством над тем, как реализовать дорожную карту развития морской ветроэнергетики, инициировать развитие этой сферы и привлечь в страну разработчиков и частных инвесторов", - добавил Мора.

Планы IFC по сотрудничеству с Азербайджаном на 2024 год

Альфонсо Гарсия Мора сообщил, что IFC стремится поддержать страну в развитии ее ненефтяного сектора, повышении конкурентоспособности и в раскрытии огромного потенциала частного сектора.

"Использование капитала и ноу-хау частного сектора посредством государственно-частного партнерства в инфраструктуре и здравоохранении, а также привлечение большего количества частных инвестиций в ключевые сектора, такие как возобновляемые источники энергии, фармацевтика, транспорт и логистика, являются приоритетом. Мы видим значительные перспективы в цифровой инфраструктуре. Электронная мобильность является развивающейся областью во всем регионе. В Азербайджане доля транспортного сектора в общем энергопотреблении составляет 22,6 процента. Чтобы снизить воздействие на окружающую среду, потребуются инвестиции для ускорения развертывания зарядной инфраструктуры для электромобилей, финансируемых из частных источников, и обновления городского транспорта, включая автобусный парк страны", - сказал он.

Вице-президент IFC отметил, что правительство уже ввело налоговые льготы для импорта электромобилей.

"Однако широкомасштабное внедрение экологически чистых транспортных средств потребует изменений в политике и регулировании. Приоритетами должны стать резкое повышение стандартов эффективности использования топлива, стимулирование замены старых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и усилия по повышению эффективности грузовых перевозок. IFC может поддержать усилия Азербайджана, помогая разрабатывать нормативную, политическую и институциональную базу для развития рынка электронной мобильности, а также предоставляя финансирование проектам частного сектора. И последнее, но не менее важное – это цифровые финансовые услуги, которые могут улучшить доступ к финансам посредством инновационных решений", - добавил он.

Ключевые результаты сотрудничества IFC с Азербайджаном

Мора отметил, что за последние десятилетия IFC инвестировала в Азербайджан более 850 миллионов долларов, профинансировав около 60 проектов в сфере финансовых услуг, инфраструктуры и производства.

"IFC также реализовала более десятка проектов консультативных услуг, ориентированных на бизнес-среду, развитие финансового сектора, корпоративное управление, микро-, малые и средние предприятия (ММСП) и агробизнес. В рамках наших усилий по поддержке программы диверсификации страны IFC в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам SECO работает с правительством, чтобы облегчить компаниям инвестирование в ненефтяную экономику. Эта работа способствовала фундаментальным бизнес-реформам, в том числе в системах регистрации, проверок, лицензирования и выдачи разрешений", - сказал вице-президент IFC.

Он упомянул, что IFC предоставила стратегические консультации Азербайджану по принятию трех законов.

"Закон о туризме направлен на внедрение методов сокращения времени и затрат для частного сектора, включая рыночные и конкурентные средства регулирования и обеспечения качества. Закон о безопасности пищевых продуктов ввел новые методы контроля качества пищевой цепочки и модернизировал национальную систему управления безопасностью пищевых продуктов. Закон об инвестиционной деятельности предоставляет гарантии защиты инвестиций, чтобы помочь привлечь больше инвестиций. IFC также предоставляла консультации по вопросам малого и среднего бизнеса и законам о сельскохозяйственном страховании", - добавил Мора.

Он подчеркнул, что совместно с SECO IFC также поддержала ряд регуляторных реформ, направленных на улучшение финансовой инфраструктуры страны и расширение доступа к финансированию для малого бизнеса.

"Например, принятие современного закона о кредитных бюро привело к созданию первого частного кредитного бюро в 2018 году. Кроме того, IFC поддержала разработку закона об обеспеченных сделках. Это позволяет малым предприятиям, которым часто не хватает таких активов, как недвижимость, использовать свои движимые активы (инвентарь, дебиторскую задолженность и оборудование) в качестве залога. Реформа помогла создать реестр движимого залога. Наша поддержка, оказанная Центральному банку Азербайджана в рамках проекта IFC по электронным и цифровым финансовым услугам, включала разработку закона о платежных системах и платежных услугах, а также способствовала принятию дорожной карты открытого банкинга, определяющей шаги по совместному использованию интерфейса прикладного программирования финансовыми учреждениями", - сказал он.

Мора также отметил, что для облегчения доступа к финансам и дальнейшего укрепления финансового сектора IFC запустила свой проект финансирования на основе активов (ABF), целью которого является поддержка совершенствования правовой базы, регулирующей пруденциальное регулирование продуктов ABF.

"Чтобы расширить доступ к финансам для малого бизнеса и женщин-предпринимателей, а также помочь повысить устойчивость финансового сектора, в январе 2023 года мы подписали пакет финансирования на сумму до 40 миллионов долларов США для Bank Respublika - нашего давнего клиента в стране. Наша работа в Азербайджане оказала положительное влияние на частный сектор, но я верю, что будущее открывает еще большие возможности. Посредством инвестиционной и консультативной работы IFC стремится стимулировать экологический рост, укреплять транспортные коридоры и связность, повышать финансовую доступность и поддерживать устойчивое (или климатически оптимизированное) сельское хозяйство", - заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn