По освоению месторождения "Абшерон" в 2024 году ожидаются важные шаги (Эксклюзив)

БАКУTrend/ — Финальное инвестиционное решение (FID) по полномасштабной разработке каспийского месторождения "Абшерон" может быть принято до конца 2024 года, передает в четверг Trend со ссылкой на информированный источник.

Согласно сообщению источника, SOCAR, TotalEnergies и ADNOC провели интенсивные консультации с целью форсирования выхода в следующем году на FID.

"В случае, если FID будет до конца 2024 года, то первый газ с полномасштабной разработки "Абшерон" может быть получен в 2028 году", — отметил источник.

По его словам, полномасштабная добыча на "Абшерон" предполагает извлечение пяти-шести миллиардов кубометров газа в год.

"Консультации по полномасштабной разработке касаются не только сроков, но и рынков сбыта газа", — сообщил источник.

Он упомянул, что в 2024 году "Абшерон" планирует выйти на пик добычи по Фазе 1 освоения, то есть на 1,5 миллиарда кубометров газа в год.

Добыча газа по Фазе 1 "Абшерон" началась 10 июля 2023 года, и в этом году с данного месторождения можно получить свыше 700 миллионов кубометров газа.

Месторождение "Абшерон" находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров в азербайджанском секторе Каспия.

По первоначальной оценке, запасы месторождения составляют 350 миллиардов кубометров газа и 100 миллионов тонн конденсата.

Участниками проекта "Абшерон" являются SOCAR (35 процентов), TotalEnergies (35 процентов) и ADNOC (30 процентов).