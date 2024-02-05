Оператор IGB сделал важный шаг для расширения пропускной способности

БАКУ/Trend/- По итогам тендера в соответствии с Законом о государственных закупках компания ICGB заключила с болгарской компанией контракт на детальное проектирование газоизмерительной станции в Стара-Загора, что позволит расширить мощность интерконнектора Греция-Болгария (IGB), сообщили Trend в компании.

ICGB намерена модернизировать газоизмерительную станцию в Старой Загоре, чтобы увеличить ее техническую мощность с 3 миллиардов кубометров в год до 5 миллиардов кубометров в год.

В качестве следующего шага продолжающегося процесса увеличения мощности ICGB опубликовала совместно с оператором болгарской системы передачи проектное предложение для точки входа-выхода в Стара-Загора для общественного обсуждения. Все заинтересованные стороны приглашаются к участию, отправив свои комментарии и предложения до 4 марта 2024 года. Также скоро будет опубликовано проектное предложение по греческой системе транспортировки природного газа DESFA.

Интерконнектор Греция-Болгария соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и является частью Вертикального газового коридора. Трубопровод укрепляет энергетическую связь и безопасность в регионе, обеспечивая доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников.