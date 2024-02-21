Азербайджан считает важным сотрудничать с США при расширении ЮГК

БАКУ/Trend/ - В процессе расширения Южного газового коридора (ЮГК) Азербайджан будет сотрудничать с США, как было и на первом этапе создания ЮГК.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи в Вашингтоне с помощником госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом, передает в среду Trend.

"В ходе встречи с Пайеттом основной темой обсуждения стало развитие инфраструктур, диверсифицирующих энергоснабжение, таких, как ЮГК, что важно в контексте современных вызовов энергетической безопасности", - отмечено в пресс-релизе минэнерго.

Азербайджан в настоящее время поставляет газ в восемь стран мира.

"Дополнительные поставки газа требуют увеличения пропускной способности Южного газового коридора, а также проекта "Кольцо солидарности". Как и на первом этапе ЮГК, для дальнейшего процесса расширения газовой инфраструктуры было решено сотрудничать с США", - говорится в сообщении минэнерго.

Напомним, что создание ЮГК (первый этап) обошлось в 33 миллиарда долларов США для доставки в декабре 2020 года первого газа из Азербайджана в Европу (10-12 миллиарда кубометров в год для ЕС).

Расширение ЮГК может быть за счет увеличения мощностей участок TANAP (в Турции) и TAP (в ЕС) для поставок до 20 миллиардов кубометров газа в год.

В настоящее время Азербайджан имеет контракты на поставку газа с шестью европейскими странами: Италией (самый крупный покупатель), Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Сербией.

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